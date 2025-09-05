Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia zeigt sich am Dienstagabend fester

So entwickelt sich Expedia

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Expedia. Im NASDAQ-Handel gewannen die Expedia-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Expedia-Papiere um 20:01 Uhr 0,1 Prozent. Die Expedia-Aktie legte bis auf 217,84 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 217,11 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Expedia-Aktie belief sich zuletzt auf 111.381 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 219,00 USD erreichte der Titel am 06.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,71 Prozent hinzugewinnen. Am 12.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 126,46 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Expedia-Aktie derzeit noch 41,84 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Expedia seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,05 USD je Aktie ausschütten.

Expedia gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,48 USD. Im letzten Jahr hatte Expedia einen Gewinn von 2,80 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 3,79 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,56 Mrd. USD umgesetzt.

Expedia dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Expedia-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 14,25 USD fest.

Redaktion finanzen.net

