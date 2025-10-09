DAX24.656 +0,2%Est505.632 -0,3%MSCI World4.333 -0,4%Top 10 Crypto16,90 -2,2%Nas22.953 -0,4%Bitcoin104.812 -1,2%Euro1,1560 -0,6%Öl65,97 -0,2%Gold4.009 -0,7%
Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia legt am Donnerstagnachmittag zu

09.10.25 16:09 Uhr
Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia legt am Donnerstagnachmittag zu

Die Aktie von Expedia gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Expedia zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,7 Prozent auf 215,97 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Expedia Inc.
180,12 EUR -3,24 EUR -1,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Expedia-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 215,97 USD. Bei 215,97 USD markierte die Expedia-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 214,51 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Expedia-Aktie belief sich zuletzt auf 26.070 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 240,60 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 11,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 130,38 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die Expedia-Aktie damit 65,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Expedia-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,05 USD.

Am 07.08.2025 äußerte sich Expedia zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,48 USD gegenüber 2,80 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,79 Mrd. USD – ein Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Expedia 3,56 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Expedia wird am 06.11.2025 gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Expedia möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

In der Expedia-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 14,27 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie

Expedia-Aktie von Quartalszahlen beflügelt - Auch TripAdvisor-Aktie profitiert

Aktien von Visa und MasterCard unter Druck: Walmart und Amazon prüfen offenbar Ausgabe von Stablecoins

Trump als Belastungsfaktor? Expedia-Aktie bricht nach Zahlen ein - TUI nur minimal schwächer

Nachrichten zu Expedia Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Expedia Inc.

DatumRatingAnalyst
16.07.2019Expedia BuyStandpoint Research
21.05.2019Expedia HoldNeedham & Company, LLC
08.02.2019Expedia BuyNeedham & Company, LLC
08.02.2019Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
29.11.2018Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
16.07.2019Expedia BuyStandpoint Research
08.02.2019Expedia BuyNeedham & Company, LLC
08.02.2019Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
29.11.2018Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
26.10.2018Expedia OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
21.05.2019Expedia HoldNeedham & Company, LLC
09.02.2018Expedia HoldThe Benchmark Company
31.03.2016Expedia Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
01.05.2015Expedia HoldDeutsche Bank AG
13.02.2015Expedia HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
28.10.2016Expedia SellStifel, Nicolaus & Co., Inc.
07.02.2008Expedia DowngradeMorgan Stanley
24.02.2006Expedia Bär der WocheDer Aktionärsbrief
10.02.2006Expedia DowngradeCrédit Suisse
09.09.2005Update Expedia Inc.: UnderperformGoldman Sachs

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Expedia Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen