DAX24.381 +1,2%Est505.786 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,60 -0,1%Nas23.321 -0,6%Bitcoin87.558 -1,4%Euro1,1590 ±0,0%Öl62,72 -3,7%Gold4.193 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 HENSOLDT HAG000 RENK RENK73 RWE 703712 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Mögliches Shutdown-Ende: DAX schließt kräftig im Plus -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, RWE, BYD, LEIFRAS, Arm, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Erholungsjagd beim DAX geht weiter: Gewinne dank Aussicht auf Shutdown-Ende Erholungsjagd beim DAX geht weiter: Gewinne dank Aussicht auf Shutdown-Ende
Webinar: ETF-Strategien mit Hebel und Aktien-Ideen - das Bulle und Bär-Depot im November Webinar: ETF-Strategien mit Hebel und Aktien-Ideen - das Bulle und Bär-Depot im November
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Das Finanz-Event für Anleger & Trader in Franken: Börsentag kompakt in Nürnberg am 22. November - jetzt kostenfrei anmelden! +++
Fokus auf Aktienkurs

Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

12.11.25 16:08 Uhr
Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Expedia. Die Expedia-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 269,80 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Expedia Inc.
226,10 EUR -2,35 EUR -1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Expedia zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,7 Prozent auf 269,80 USD. Die Expedia-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 270,31 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 268,20 USD. Zuletzt wechselten 55.474 Expedia-Aktien den Besitzer.

Bei 270,31 USD erreichte der Titel am 12.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Expedia-Aktie ist somit 0,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 130,38 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Expedia-Aktie mit einem Verlust von 51,68 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Expedia-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,06 USD.

Expedia gewährte am 06.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,32 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,04 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Expedia im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,41 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 4,06 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Expedia dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 präsentieren.

In der Expedia-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 15,17 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie

Expedia-Aktie springt zweistellig hoch: Starkes Quartal sorgt für Begeisterung

Expedia-Aktie von Quartalszahlen beflügelt - Auch TripAdvisor-Aktie profitiert

Aktien von Visa und MasterCard unter Druck: Walmart und Amazon prüfen offenbar Ausgabe von Stablecoins

In eigener Sache

Übrigens: Expedia und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Expedia

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Expedia

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: VDB Photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Expedia Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Expedia Inc.

DatumRatingAnalyst
16.07.2019Expedia BuyStandpoint Research
21.05.2019Expedia HoldNeedham & Company, LLC
08.02.2019Expedia BuyNeedham & Company, LLC
08.02.2019Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
29.11.2018Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
16.07.2019Expedia BuyStandpoint Research
08.02.2019Expedia BuyNeedham & Company, LLC
08.02.2019Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
29.11.2018Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
26.10.2018Expedia OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
21.05.2019Expedia HoldNeedham & Company, LLC
09.02.2018Expedia HoldThe Benchmark Company
31.03.2016Expedia Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
01.05.2015Expedia HoldDeutsche Bank AG
13.02.2015Expedia HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
28.10.2016Expedia SellStifel, Nicolaus & Co., Inc.
07.02.2008Expedia DowngradeMorgan Stanley
24.02.2006Expedia Bär der WocheDer Aktionärsbrief
10.02.2006Expedia DowngradeCrédit Suisse
09.09.2005Update Expedia Inc.: UnderperformGoldman Sachs

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Expedia Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen