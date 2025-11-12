Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Expedia. Die Expedia-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 269,80 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Expedia zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,7 Prozent auf 269,80 USD. Die Expedia-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 270,31 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 268,20 USD. Zuletzt wechselten 55.474 Expedia-Aktien den Besitzer.

Bei 270,31 USD erreichte der Titel am 12.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Expedia-Aktie ist somit 0,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 130,38 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Expedia-Aktie mit einem Verlust von 51,68 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Expedia-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,06 USD.

Expedia gewährte am 06.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,32 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,04 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Expedia im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,41 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 4,06 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Expedia dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 präsentieren.

In der Expedia-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 15,17 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

