Mögliches Shutdown-Ende: DAX schließt kräftig im Plus -- Dow mit Rekord -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Siemens, Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, RWE, BYD, LEIFRAS, Infineon, AMD im Fokus
Krypto-Offensive in Paris: Frankreich legt Gesetzentwurf für Bitcoin-Reserve vor
Ausblick: Virgin Galactic präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Mittwochabend freundlich

12.11.25 20:23 Uhr
Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Mittwochabend freundlich

Die Aktie von Expedia gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 4,2 Prozent auf 276,42 USD zu.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 4,2 Prozent auf 276,42 USD zu. Bei 277,19 USD markierte die Expedia-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 268,20 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 308.616 Expedia-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 277,19 USD. Dieser Kurs wurde am 12.11.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Expedia-Aktie ist somit 0,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 130,38 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Expedia-Aktie 52,83 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,06 USD.

Am 06.11.2025 äußerte sich Expedia zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 7,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,04 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,06 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,41 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 05.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Expedia veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Expedia ein EPS in Höhe von 15,17 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: VDB Photos / Shutterstock.com

Analysen zu Expedia Inc.

DatumRatingAnalyst
16.07.2019Expedia BuyStandpoint Research
21.05.2019Expedia HoldNeedham & Company, LLC
08.02.2019Expedia BuyNeedham & Company, LLC
08.02.2019Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
29.11.2018Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
16.07.2019Expedia BuyStandpoint Research
08.02.2019Expedia BuyNeedham & Company, LLC
08.02.2019Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
29.11.2018Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
26.10.2018Expedia OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
21.05.2019Expedia HoldNeedham & Company, LLC
09.02.2018Expedia HoldThe Benchmark Company
31.03.2016Expedia Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
01.05.2015Expedia HoldDeutsche Bank AG
13.02.2015Expedia HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
28.10.2016Expedia SellStifel, Nicolaus & Co., Inc.
07.02.2008Expedia DowngradeMorgan Stanley
24.02.2006Expedia Bär der WocheDer Aktionärsbrief
10.02.2006Expedia DowngradeCrédit Suisse
09.09.2005Update Expedia Inc.: UnderperformGoldman Sachs

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Expedia Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen