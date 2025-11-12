Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Mittwochabend freundlich

Aktie im Blick

Die Aktie von Expedia gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 4,2 Prozent auf 276,42 USD zu.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 4,2 Prozent auf 276,42 USD zu. Bei 277,19 USD markierte die Expedia-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 268,20 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 308.616 Expedia-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 277,19 USD. Dieser Kurs wurde am 12.11.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Expedia-Aktie ist somit 0,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 130,38 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Expedia-Aktie 52,83 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,06 USD.

Am 06.11.2025 äußerte sich Expedia zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 7,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,04 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,06 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,41 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 05.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Expedia veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Expedia ein EPS in Höhe von 15,17 USD in den Büchern stehen haben wird.

