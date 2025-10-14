Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia verteuert sich am Abend
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Expedia. Das Papier von Expedia legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,8 Prozent auf 223,75 USD.
Die Expedia-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:00 Uhr 3,8 Prozent im Plus bei 223,75 USD. Bei 224,55 USD markierte die Expedia-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 212,12 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 146.232 Expedia-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 240,60 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Expedia-Aktie somit 7,00 Prozent niedriger. Bei 130,38 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 41,73 Prozent würde die Expedia-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass Expedia-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Expedia 0,000 USD aus.
Am 07.08.2025 hat Expedia in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,48 USD, nach 2,80 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,79 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Expedia einen Umsatz von 3,56 Mrd. USD eingefahren.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Expedia ein EPS in Höhe von 14,27 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu Expedia Inc.
Alle: Alle Empfehlungen