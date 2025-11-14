Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia tendiert am Freitagnachmittag südwärts
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Expedia. Zuletzt ging es für die Expedia-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 266,01 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Expedia-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 266,01 USD abwärts. In der Spitze fiel die Expedia-Aktie bis auf 264,44 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 266,75 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 46.809 Expedia-Aktien.
Am 13.11.2025 markierte das Papier bei 279,61 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Expedia-Aktie derzeit noch 5,11 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 130,38 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Expedia-Aktie.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,06 USD.
Am 06.11.2025 hat Expedia die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,04 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Expedia in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,41 Mrd. USD im Vergleich zu 4,06 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Expedia wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 15,20 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie
Expedia-Aktie springt zweistellig hoch: Starkes Quartal sorgt für Begeisterung
Expedia-Aktie von Quartalszahlen beflügelt - Auch TripAdvisor-Aktie profitiert
Aktien von Visa und MasterCard unter Druck: Walmart und Amazon prüfen offenbar Ausgabe von Stablecoins
Übrigens: Expedia und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Expedia
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Expedia
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: VDB Photos / Shutterstock.com
Nachrichten zu Expedia Inc.
Analysen zu Expedia Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.07.2019
|Expedia Buy
|Standpoint Research
|21.05.2019
|Expedia Hold
|Needham & Company, LLC
|08.02.2019
|Expedia Buy
|Needham & Company, LLC
|08.02.2019
|Expedia Market Perform
|Telsey Advisory Group
|29.11.2018
|Expedia Market Perform
|Telsey Advisory Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.07.2019
|Expedia Buy
|Standpoint Research
|08.02.2019
|Expedia Buy
|Needham & Company, LLC
|08.02.2019
|Expedia Market Perform
|Telsey Advisory Group
|29.11.2018
|Expedia Market Perform
|Telsey Advisory Group
|26.10.2018
|Expedia Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.05.2019
|Expedia Hold
|Needham & Company, LLC
|09.02.2018
|Expedia Hold
|The Benchmark Company
|31.03.2016
|Expedia Sector Weight
|Pacific Crest Securities Inc.
|01.05.2015
|Expedia Hold
|Deutsche Bank AG
|13.02.2015
|Expedia Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2016
|Expedia Sell
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|07.02.2008
|Expedia Downgrade
|Morgan Stanley
|24.02.2006
|Expedia Bär der Woche
|Der Aktionärsbrief
|10.02.2006
|Expedia Downgrade
|Crédit Suisse
|09.09.2005
|Update Expedia Inc.: Underperform
|Goldman Sachs
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Expedia Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen