US-Fed im Fokus: DAX geht deutlich tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Expedia im Blick

Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia tendiert am Freitagnachmittag südwärts

14.11.25 16:08 Uhr
Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia tendiert am Freitagnachmittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Expedia. Zuletzt ging es für die Expedia-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 266,01 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Expedia Inc.
225,30 EUR -8,15 EUR -3,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Expedia-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 266,01 USD abwärts. In der Spitze fiel die Expedia-Aktie bis auf 264,44 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 266,75 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 46.809 Expedia-Aktien.

Am 13.11.2025 markierte das Papier bei 279,61 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Expedia-Aktie derzeit noch 5,11 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 130,38 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Expedia-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,06 USD.

Am 06.11.2025 hat Expedia die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,04 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Expedia in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,41 Mrd. USD im Vergleich zu 4,06 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Expedia wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 15,20 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie

Expedia-Aktie springt zweistellig hoch: Starkes Quartal sorgt für Begeisterung

Expedia-Aktie von Quartalszahlen beflügelt - Auch TripAdvisor-Aktie profitiert

Aktien von Visa und MasterCard unter Druck: Walmart und Amazon prüfen offenbar Ausgabe von Stablecoins

Bildquellen: VDB Photos / Shutterstock.com

