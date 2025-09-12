Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia tendiert am Montagabend fester

So bewegt sich Expedia

Die Aktie von Expedia gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Expedia konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,3 Prozent auf 227,28 USD.

Um 20:05 Uhr stieg die Expedia-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 227,28 USD. Der Kurs der Expedia-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 227,75 USD zu. Bei 222,35 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 246.898 Expedia-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.09.2025 bei 227,75 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,21 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 130,38 USD am 08.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Expedia-Aktie mit einem Verlust von 42,63 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Expedia seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,05 USD je Aktie ausschütten.

Am 07.08.2025 hat Expedia in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,48 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,41 Prozent auf 3,79 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,56 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Expedia-Aktie in Höhe von 14,25 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie

Expedia-Aktie von Quartalszahlen beflügelt - Auch TripAdvisor-Aktie profitiert

Aktien von Visa und MasterCard unter Druck: Walmart und Amazon prüfen offenbar Ausgabe von Stablecoins

Trump als Belastungsfaktor? Expedia-Aktie bricht nach Zahlen ein - TUI nur minimal schwächer