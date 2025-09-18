Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Expedia zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Expedia-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 222,38 USD.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 222,38 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Expedia-Aktie bei 223,45 USD. Bei 223,45 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 74.509 Expedia-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.09.2025 auf bis zu 228,99 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,97 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 130,38 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Expedia-Aktie 70,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Expedia-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,05 USD belaufen.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,48 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,80 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 3,79 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,56 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Expedia am 30.10.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 14,25 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

