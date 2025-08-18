Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Abend mit roter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Expedia gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Expedia-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 205,47 USD ab.

Die Expedia-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 205,47 USD. Im Tief verlor die Expedia-Aktie bis auf 204,27 USD. Bei 205,31 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 135.270 Expedia-Aktien umgesetzt.

Am 09.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 212,35 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Expedia-Aktie somit 3,24 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 126,46 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,45 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,05 USD.

Expedia ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,48 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,80 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Expedia im vergangenen Quartal 3,79 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Expedia 3,56 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen.

Experten taxieren den Expedia-Gewinn für das Jahr 2025 auf 14,25 USD je Aktie.

