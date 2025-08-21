Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia reagiert am Abend positiv
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Expedia. Zuletzt sprang die Expedia-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 4,8 Prozent auf 215,28 USD zu.
Um 20:08 Uhr wies die Expedia-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 4,8 Prozent auf 215,28 USD nach oben. Die Expedia-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 215,31 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 206,06 USD. Von der Expedia-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 301.296 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 22.08.2025 auf bis zu 215,31 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Expedia-Aktie liegt somit 0,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 126,46 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2024). Mit Abgaben von 41,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2024 erhielten Expedia-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,05 USD.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Expedia am 07.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,48 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Expedia ein EPS von 2,80 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent auf 3,79 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,56 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Expedia Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Expedia-Gewinn in Höhe von 14,25 USD je Aktie aus.
