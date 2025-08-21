DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.639 +1,9%Nas21.502 +1,9%Bitcoin99.621 +2,9%Euro1,1719 +1,0%Öl67,83 +0,2%Gold3.372 +1,0%
Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia reagiert am Abend positiv

22.08.25 20:25 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Expedia. Zuletzt sprang die Expedia-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 4,8 Prozent auf 215,28 USD zu.

Um 20:08 Uhr wies die Expedia-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 4,8 Prozent auf 215,28 USD nach oben. Die Expedia-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 215,31 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 206,06 USD. Von der Expedia-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 301.296 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.08.2025 auf bis zu 215,31 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Expedia-Aktie liegt somit 0,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 126,46 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2024). Mit Abgaben von 41,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Expedia-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,05 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Expedia am 07.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,48 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Expedia ein EPS von 2,80 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent auf 3,79 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,56 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Expedia Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Expedia-Gewinn in Höhe von 14,25 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie

Expedia-Aktie von Quartalszahlen beflügelt - Auch TripAdvisor-Aktie profitiert

Aktien von Visa und MasterCard unter Druck: Walmart und Amazon prüfen offenbar Ausgabe von Stablecoins

Trump als Belastungsfaktor? Expedia-Aktie bricht nach Zahlen ein - TUI nur minimal schwächer

In eigener Sache

Analysen zu Expedia Inc.

DatumRatingAnalyst
16.07.2019Expedia BuyStandpoint Research
21.05.2019Expedia HoldNeedham & Company, LLC
08.02.2019Expedia BuyNeedham & Company, LLC
08.02.2019Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
29.11.2018Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
16.07.2019Expedia BuyStandpoint Research
08.02.2019Expedia BuyNeedham & Company, LLC
08.02.2019Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
29.11.2018Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
26.10.2018Expedia OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
21.05.2019Expedia HoldNeedham & Company, LLC
09.02.2018Expedia HoldThe Benchmark Company
31.03.2016Expedia Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
01.05.2015Expedia HoldDeutsche Bank AG
13.02.2015Expedia HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
28.10.2016Expedia SellStifel, Nicolaus & Co., Inc.
07.02.2008Expedia DowngradeMorgan Stanley
24.02.2006Expedia Bär der WocheDer Aktionärsbrief
10.02.2006Expedia DowngradeCrédit Suisse
09.09.2005Update Expedia Inc.: UnderperformGoldman Sachs

