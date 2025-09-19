Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia zeigt sich am Abend fester

So bewegt sich Expedia

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Expedia. Im NASDAQ-Handel gewannen die Expedia-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Um 20:08 Uhr wies die Expedia-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 223,50 USD nach oben. Bei 224,21 USD erreichte die Expedia-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 222,71 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 185.397 Expedia-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 228,99 USD erreichte der Titel am 16.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,46 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 130,38 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Expedia-Aktie.

Expedia-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,05 USD aus.

Expedia ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,48 USD. Im letzten Jahr hatte Expedia einen Gewinn von 2,80 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,79 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,56 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Expedia-Gewinn in Höhe von 14,25 USD je Aktie aus.

