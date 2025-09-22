Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia verteidigt Stellung am Nachmittag
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Expedia. Kaum Ausschläge verzeichnete die Expedia-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte zuletzt bei 223,64 USD.
Mit einem Kurs von 223,64 USD zeigte sich die Expedia-Aktie im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. In der Spitze gewann die Expedia-Aktie bis auf 224,32 USD. In der Spitze büßte die Expedia-Aktie bis auf 222,75 USD ein. Bei 222,76 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 22.299 Expedia-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 16.09.2025 markierte das Papier bei 228,99 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Expedia-Aktie ist somit 2,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 130,38 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Expedia-Aktie 71,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Expedia-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,05 USD belaufen.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Expedia am 07.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,48 USD, nach 2,80 USD im Vorjahresvergleich. Expedia hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,79 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,56 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Expedia Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Expedia einen Gewinn von 14,25 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
