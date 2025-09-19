DAX23.611 +0,4%ESt505.472 +0,6%Top 10 Crypto15,30 -2,6%Dow46.290 -0,2%Nas22.582 -0,9%Bitcoin94.858 -0,7%Euro1,1813 +0,1%Öl67,57 +1,5%Gold3.779 +0,9%
Blick auf Expedia-Kurs

Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Dienstagabend leichter

23.09.25 20:24 Uhr
Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Dienstagabend leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Expedia. Zuletzt ging es für die Expedia-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 220,25 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Expedia nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 1,5 Prozent auf 220,25 USD. Im Tief verlor die Expedia-Aktie bis auf 219,93 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 222,76 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 129.202 Expedia-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 228,99 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.09.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Expedia-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 130,38 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 40,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Expedia-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,05 USD aus.

Expedia ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,41 Prozent auf 3,79 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,56 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Expedia-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 14,25 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie

Expedia-Aktie von Quartalszahlen beflügelt - Auch TripAdvisor-Aktie profitiert

Aktien von Visa und MasterCard unter Druck: Walmart und Amazon prüfen offenbar Ausgabe von Stablecoins

Trump als Belastungsfaktor? Expedia-Aktie bricht nach Zahlen ein - TUI nur minimal schwächer

In eigener Sache

Bildquellen: VDB Photos / Shutterstock.com

mehr Analysen