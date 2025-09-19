Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Dienstagabend leichter
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Expedia. Zuletzt ging es für die Expedia-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 220,25 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von Expedia nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 1,5 Prozent auf 220,25 USD. Im Tief verlor die Expedia-Aktie bis auf 219,93 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 222,76 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 129.202 Expedia-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 228,99 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.09.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Expedia-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 130,38 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 40,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Zuletzt erhielten Expedia-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,05 USD aus.
Expedia ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,41 Prozent auf 3,79 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,56 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Expedia-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 14,25 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie
Expedia-Aktie von Quartalszahlen beflügelt - Auch TripAdvisor-Aktie profitiert
Aktien von Visa und MasterCard unter Druck: Walmart und Amazon prüfen offenbar Ausgabe von Stablecoins
Trump als Belastungsfaktor? Expedia-Aktie bricht nach Zahlen ein - TUI nur minimal schwächer
Übrigens: Expedia und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Expedia
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Expedia
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: VDB Photos / Shutterstock.com
Nachrichten zu Expedia Inc.
Analysen zu Expedia Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.07.2019
|Expedia Buy
|Standpoint Research
|21.05.2019
|Expedia Hold
|Needham & Company, LLC
|08.02.2019
|Expedia Buy
|Needham & Company, LLC
|08.02.2019
|Expedia Market Perform
|Telsey Advisory Group
|29.11.2018
|Expedia Market Perform
|Telsey Advisory Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.07.2019
|Expedia Buy
|Standpoint Research
|08.02.2019
|Expedia Buy
|Needham & Company, LLC
|08.02.2019
|Expedia Market Perform
|Telsey Advisory Group
|29.11.2018
|Expedia Market Perform
|Telsey Advisory Group
|26.10.2018
|Expedia Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.05.2019
|Expedia Hold
|Needham & Company, LLC
|09.02.2018
|Expedia Hold
|The Benchmark Company
|31.03.2016
|Expedia Sector Weight
|Pacific Crest Securities Inc.
|01.05.2015
|Expedia Hold
|Deutsche Bank AG
|13.02.2015
|Expedia Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2016
|Expedia Sell
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|07.02.2008
|Expedia Downgrade
|Morgan Stanley
|24.02.2006
|Expedia Bär der Woche
|Der Aktionärsbrief
|10.02.2006
|Expedia Downgrade
|Crédit Suisse
|09.09.2005
|Update Expedia Inc.: Underperform
|Goldman Sachs
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Expedia Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen