Blick auf Aktienkurs

Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Investoren trennen sich am Montagabend vermehrt von Expedia

25.08.25 20:24 Uhr
Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Investoren trennen sich am Montagabend vermehrt von Expedia

Die Aktie von Expedia gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der Expedia-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 213,45 USD.

Expedia Inc.
Um 20:06 Uhr fiel die Expedia-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 213,45 USD ab. Die Expedia-Aktie gab in der Spitze bis auf 211,81 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 214,84 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 141.513 Expedia-Aktien.

Am 22.08.2025 markierte das Papier bei 216,49 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 126,46 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Expedia-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 USD aus.

Am 07.08.2025 hat Expedia in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,48 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,80 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 3,79 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,56 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Expedia im Jahr 2025 14,25 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: VDB Photos / Shutterstock.com

mehr Analysen