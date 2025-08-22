Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Dienstagabend mit Kursabschlägen

Expedia im Fokus

Die Aktie von Expedia gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Expedia-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 212,78 USD ab.

Die Expedia-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:06 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 212,78 USD. In der Spitze fiel die Expedia-Aktie bis auf 211,96 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 213,00 USD. Bisher wurden heute 145.938 Expedia-Aktien gehandelt.

Bei 216,49 USD erreichte der Titel am 23.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Expedia-Aktie mit einem Kursplus von 1,74 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 126,46 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Expedia-Aktie mit einem Verlust von 40,57 Prozent wieder erreichen.

Für Expedia-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,05 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Expedia am 07.08.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,80 USD je Aktie generiert. Expedia hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,79 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,56 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Expedia einen Gewinn von 14,25 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

