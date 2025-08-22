DAX24.002 -0,6%ESt505.384 ±0,0%Top 10 Crypto16,11 +3,0%Dow45.505 +0,2%Nas21.565 +0,1%Bitcoin97.016 +0,9%Euro1,1588 -0,5%Öl67,80 +0,8%Gold3.384 -0,3%
Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

27.08.25 16:10 Uhr
Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Expedia zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Expedia zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 214,57 USD.

Die Expedia-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:51 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 214,57 USD. Die Expedia-Aktie legte bis auf 214,87 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 213,63 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 25.584 Expedia-Aktien den Besitzer.

Bei 216,49 USD markierte der Titel am 23.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,89 Prozent könnte die Expedia-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (126,46 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Expedia-Aktie 69,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,05 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Expedia am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,48 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,80 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,79 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Expedia einen Umsatz von 3,56 Mrd. USD eingefahren.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Expedia veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Expedia-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 14,25 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: VDB Photos / Shutterstock.com

