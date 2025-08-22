Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Mittwochabend mit Abschlägen

Expedia im Blick

Die Aktie von Expedia gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Expedia-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 212,13 USD.

Um 20:07 Uhr fiel die Expedia-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 212,13 USD ab. In der Spitze fiel die Expedia-Aktie bis auf 211,23 USD. Bei 213,63 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 171.576 Expedia-Aktien den Besitzer.

Am 23.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 216,49 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Expedia-Aktie. Bei 126,46 USD fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Expedia-Aktie ist somit 40,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 USD. Im Vorjahr hatte Expedia 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 07.08.2025 äußerte sich Expedia zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,48 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 3,79 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,56 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Expedia am 30.10.2025 vorlegen.

In der Expedia-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 14,25 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie

Expedia-Aktie von Quartalszahlen beflügelt - Auch TripAdvisor-Aktie profitiert

Aktien von Visa und MasterCard unter Druck: Walmart und Amazon prüfen offenbar Ausgabe von Stablecoins

Trump als Belastungsfaktor? Expedia-Aktie bricht nach Zahlen ein - TUI nur minimal schwächer