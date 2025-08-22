Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia steigt am Donnerstagabend

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Expedia. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 213,58 USD zu.

Um 20:07 Uhr stieg die Expedia-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 213,58 USD. Bei 213,62 USD markierte die Expedia-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 212,92 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 135.451 Expedia-Aktien den Besitzer.

Am 23.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 216,49 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Expedia-Aktie mit einem Kursplus von 1,36 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (126,46 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Expedia-Aktie 68,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Expedia-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 USD aus.

Am 07.08.2025 äußerte sich Expedia zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,48 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Expedia ein EPS von 2,80 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Expedia mit einem Umsatz von insgesamt 3,79 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,56 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,41 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht.

In der Expedia-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 14,25 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

