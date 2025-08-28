DAX23.940 -0,4%ESt505.363 -0,6%Top 10 Crypto15,39 -3,2%Dow45.504 -0,3%Nas21.491 -1,0%Bitcoin93.107 -3,4%Euro1,1700 +0,2%Öl68,15 -0,2%Gold3.440 +0,7%
Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia macht am Nachmittag Boden gut

29.08.25 16:10 Uhr
Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia macht am Nachmittag Boden gut

Die Aktie von Expedia gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Expedia-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 215,02 USD.

Die Expedia-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 215,02 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Expedia-Aktie bei 216,03 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 215,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 34.298 Expedia-Aktien umgesetzt.

Am 23.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 216,49 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Expedia-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 126,46 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 USD je Expedia-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Expedia am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,48 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,80 USD je Aktie erzielt worden. Expedia hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,79 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,56 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Expedia wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Expedia-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 14,25 USD fest.

Redaktion finanzen.net

