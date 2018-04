Expedia übertrifft Erwartungen und kündigt Dividende an

Die amerikanische Online-Reiseagentur Expedia Group Inc. (ISIN: US30212P3038, NYSE: EXPE) wird eine Quartalsdividende von 30 US-Cents ausschütten. Die nächste Auszahlung erfolgt am 14. Juni 2018 (Record date: 24. Mai 2018).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 1,20 US-Dollar als Dividende ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 106,35 US-Dollar (Stand: 26. April 2018) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,13 Prozent.

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2018 sank das bereinigte EBITDA um 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 124 Mio. US-Dollar, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Der Umsatz von Expedia betrug 2,51 Mrd. US-Dollar (2,19 Mrd. US-Dollar im Vorjahr). Dabei stand ein Verlust von 137 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von 86 Mio. US-Dollar im letzten Jahr in den Büchern. An der Börse kamen die Zahlen gut an, der Aktienkurs lag nachbörslich an der Wall Street rund 11 Prozent im Plus.

Expedia wurde 1995 gegründet und hat seinen Firmensitz in Bellevue im Westküsten-Staat Washington. Expedia ging bereits zweimal an die Börse, zuerst 1999 und dann 2005 als Tochtergesellschaft der InterActiveCorp. die das Unternehmen im Jahr 2002 erwarb. Zu Expedia gehören auch Hotels.com, HomeAway oder auch Orbtiz.

Die Aktie des Konzerns liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn mit 11,20 Prozent im Minus und hat eine Marktkapitalisierung von 16,10 Mrd. US-Dollar (Stand: 26. April 2018).

Redaktion MyDividends.de