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Experte: AfD gewinnt in MV an Macht und hat nun Sperrminorität

SCHWERIN (dpa-AFX) - Bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern hat die AfD zwar ihr selbst deklariertes Ziel einer Alleinregierung verfehlt, jedoch nach Einschätzung eines Politologen deutlich an Macht gewonnen. "Sie hat nun eine Sperrminorität im Landtag", sagte der Rostocker Politikwissenschaftler Jan Müller. Damit werde die AfD künftig etwa die Ernennung von Verfassungsrichtern im Land blockieren können, die ihr nicht genehm seien.

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Der SPD attestierte der Politikwissenschaftler eine starke Aufholjagd, die allerdings zulasten der Linken und der CDU gegangen sei. Sollte das BSW in den Landtag einziehen, was derzeit ungewiss ist, könnte das schwierig für eine etwaige rot-rot-grüne Koalition werden. "Da braucht es sehr viel Disziplin", sagte Müller.

Die AfD werde nicht regieren können, profitiere aber von Unzufriedenheit und etwaigem Chaos. Bei einer instabilen Regierung unter der SPD könnte die Partei also weiter zulegen. "Ihren Leuten braucht die AfD nichts zu beweisen", sagte Müller. Selbst die Verquickungen mit der rechtsextremen Szene lasse die Wähler der AfD unbeeindruckt./bal/DP/zb

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