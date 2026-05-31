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Vestas-Aktie springt an: JPMorgan setzt auf positive Überraschung

19.06.26 11:12 Uhr
Windkraft-Fantasie beflügelt: Vestas-Aktie legt kräftig zu | finanzen.net

Die Aktien von Vestas gehören am Freitag zu den Gewinnern in Europa. Auslöser ist eine optimistische Einschätzung von JPMorgan.

Optimismus von JPMorgan für Vestas Wind Systems A-S hat die Aktien des dänischen Windkraftkonzerns am Freitag angetrieben. Zuletzt gewannen die Titel an der Börse in Dänemark 4,49 Prozent auf 181,40 DKK. Etwas mehr als die Hälfte ihrer Kursverluste seit Ende Mai haben sie aufgeholt und notieren nun auch wieder über der 21-Tage-Linie, die Hinweise auf den kurzfristigen Trend gibt.

JPMorgan-Analyst Akash Gupta platzierte in seiner Einschätzung zu Vestas den Hinweis "Positive Catalyst Watch", womit er mit Blick auf bevorstehende Geschäftszahlen mit positiven Trends rechnet.

Gupta hält eine Anhebung der Jahresziele mit dem Halbjahresbericht Mitte August für wahrscheinlich. Dies wäre das erste Mal seit 2016. Eine Branchenkonferenz mit dem Finanzchef Jacob Larsen bestärkte ihn in seinem Optimismus.

KOPENHAGEN (dpa-AFX)

Bildquellen: Bjoern Wylezich / Shutterstock.com

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