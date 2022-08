Experte - Streik am größten britischen Container-Hafen noch verkraftbar

Berlin (Reuters) - Der Streik an Großbritanniens größtem Container-Hafen in Felixstowe hat nach Einschätzung der deutschen Wirtschaft vorerst keine größeren Auswirkungen.

Das könne sich aber ändern, sollte es dort weitere Arbeitsniederlegungen wegen der hohen Inflation geben, sagte Ulrich Hoppe, Generaldirektor der Deutsch-Britischen Industrie- und Handelskammer, am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. "Von Felixstowe gehen im Jahr Exporte im Wert von 400 Millionen Pfund nach Deutschland." Durch den Streik wären deswegen in etwa drei Prozent der Ausfuhren über Felixstowe nach Deutschland betroffen. "Das wäre, wenn es ein einmaliger Streik bleibt, noch überschaubar."

Seit Sonntag sind mehr als 1900 Mitarbeiter in dem Container-Hafen von Gewerkschaftsseite aufgerufen, die Arbeit für acht Tage niederzulegen. Das vom Hafenbetreiber Hutchison Ports unterbreitete Lohnangebot von sieben Prozent hatten die Arbeitnehmervertreter angesichts rasant gestiegener Verbraucherpreise als zu niedrig abgelehnt. Waren und Dienstleistungen in Großbritannien kosteten im Juli durchschnittlich 10,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Kurzfristig benötigte Waren wie Lebensmittel gingen vor allem über Dover, ergänzte Hoppe. "Man muss sehen, wie sich die jetzigen Streiks in Felixstowe auf die Lieferketten auswirken. Hier kann man einen Streik von gut einer Woche noch verkraften. Die Reedereien planen dann um." Angesichts der hohen Inflation bestehe aber das Risiko, dass es weitere Streiks gebe. "Viele wollen einfach einen echten Inflationsausgleich."

Fast die Hälfte der Container, die Großbritannien ansteuern, gehen über Felixstowe an der englischen Ostküste. 2000 Schiffe kommen dort jedes Jahr an. Die Kapazität soll sich bis 2030 verdoppeln. Im vergangenen Jahr wurden Waren im Wert von 37,4 Milliarden Pfund über Felixstowe importiert. Neben Spielwaren waren darunter auch viele Computer, Möbel und Autoteile. Bei Spielwaren könnte es im Weihnachtsgeschäft Engpässe geben, so Hoppe. Ob es wirklich dazu komme, müsse aber abgewartet werden. "Angesichts von zehn Prozent Inflation werden viele Briten sparsamer sein."

Nach Angaben der Risikomanagement-Firma Russell Group kann der Streik ein Handelsvolumen von mehr als 800 Millionen Dollar stören. Es werde wohl auf kleinere britische Häfen ausgewichen, aber auch ausländische Häfen wie das deutsche Wilhelmshaven an der Nordsee.

Insgesamt ist der Handel seit dem Brexit deutlich schwieriger geworden. Im Juli sind die deutschen Exporte nach Großbritannien um 2,2 Prozent gesunken. In die USA gab es hingegen ein Plus von knapp 15 Prozent, nach China von gut sechs Prozent. Hoppe sagte, für Unternehmen bedeute der britische EU-Austritt vor allem viel Papierkram. "Wegen des Brexit ist der bilaterale Handel mit Deutschland um rund 15 Prozent zurückgegangen."

