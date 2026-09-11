DAX 25.439 +0,3%ESt50 6.296 +0,4%MSCI World 4.906 -0,7%Top 10 Crypto 10,06 +0,8%Nas 26.082 -0,7%Bitcoin 66.549 +0,7%Euro 1,1605 -0,1%Öl 106,0 -1,6%Gold 4.345 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Experte: Zeitpunkt erneuter AfD-Verbotsdiskussion ist unklug

BERLIN (dpa-AFX) - Der Politikwissenschaftler Wolfgang Schroeder sieht den Zeitpunkt der wieder hochkochenden Diskussion über ein Verbotsverfahren gegen die AfD nach deren Wahlsieg in Sachsen-Anhalt kritisch. "Nach einer verlorenen Wahl ist das erstmal kein guter Moment", sagte der Experte vom Wissenschaftszentrum Berlin im ARD-"Morgenmagazin". Es könne der Eindruck entstehen, die politische Auseinandersetzung werde durch eine juristische ersetzt.

Werbung

Man müsse sich mit der Partei aber "intensiv auseinandersetzen, weil sie Schlimmes im Schilde führt und weil sie nicht gut für diese Demokratie ist", erklärte er. Beim Scheitern eines Verbotsverfahrens sieht Schroeder zudem die Gefahr, dass die Partei daraus erheblichen Nutzen ziehen könnte. Die AfD würde dadurch ein "Prüfsiegel als demokratiekompatibel" erhalten und könnte behaupten, der Staat habe sie zu Unrecht verfolgt, erklärte er. Andererseits wiederum könne ein erfolgreicher Verbotsantrag den Staat bei der Umsetzung angesichts Zehntausender AfD-Mandatsträger an Grenzen bringen.

Radikalisierung trotz Verbotsdrohung steigt

Grundsätzlich sei ein Parteienverbot jedoch ein Instrument der wehrhaften Demokratie und würde ein klares Zeichen setzen, dass die AfD nicht mit ihr vereinbar sei. Bei der Partei gebe es viele Anhaltspunkte dafür, dass Menschenwürde, Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip nicht ausreichend geachtet würden. Mit ihrem Argument, der Staat greife in den Parteienwettbewerb ein, habe sie vor allem in Ostdeutschland Erfolg. Zugleich sei ihre Radikalisierung trotz eines möglichen Verbots "sehr groß".

Nach dem AfD-Wahlerfolg in Sachsen-Anhalt hatte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Prüfung eines möglichen Verbotsverfahrens angeregt. Zahlreiche Politiker wie der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD), unterstützen den Vorstoß, viele andere sind aber skeptisch./scr/DP/stk

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.