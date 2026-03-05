DAX24.014 +0,3%Est505.803 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7300 +0,6%Nas24.673 ±0,0%Bitcoin64.915 +0,1%Euro1,1712 +0,3%Öl116,0 -4,7%Gold4.634 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Amazon 906866 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 NEL ASA A0B733 Volkswagen (VW) vz. 766403 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX etwas fester -- VW mit großem Gewinneinbruch -- Alphabet, Amazon, Meta, QUALCOMM, electrovac, Wasserstoff- und Chipaktien, RTL, LPKF im Fokus
Top News
STO-Aktie unverändert: Gewinnsprung im Rücken, Unsicherheit im Blick STO-Aktie unverändert: Gewinnsprung im Rücken, Unsicherheit im Blick
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Experte zu Iran: Gibt keine schnelle militärische Lösung

30.04.26 12:44 Uhr

TEHERAN/WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach einem Bericht über mögliche neue US-Militärschläge gegen den Iran warnt ein Experte vor zu großen Erwartungen und mehr Instabilität. "Es gibt keine schnelle militärische Lösung für das Iran-Problem", schrieb Danny Citrinowicz, einer der führenden Iran-Experten, auf der Plattform X.

Die USA suchten vermutlich nach einem entscheidenden militärischen Schritt, der den Iran zur Kapitulation zwingen solle, schrieb Citrinowicz und urteilte: "Das wird nicht funktionieren." Was 40 Tage andauernde Angriffe nicht erreicht hätten, werde sich nicht plötzlich durch Angriffe in der Straße von Hormus, durch Attentate auf hochrangige Persönlichkeiten oder gar durch Angriffe auf zivile Infrastruktur vollbringen lassen.

Davor hatte das US-Nachrichtenportal "Axios" berichtet, dass US-Präsident Donald Trump an diesem Donnerstag vom Militär über neue militärische Optionen gegen den Iran informiert werden soll. Das Briefing signalisiert laut "Axios", dass Trump ernsthaft darüber nachdenke, wieder größere Kampfeinsätze aufzunehmen - dies, um entweder die festgefahrenen Verhandlungen zu durchbrechen oder um der Islamischen Republik einen letzten Schlag zu versetzen, bevor der Krieg beendet werde. Wahrscheinlich würden die Ziele auch zivile Infrastruktur beinhalten, hieß es. Aktuell gilt in dem Konflikt eine Waffenruhe.

Risiko unverhältnismäßiger Reaktion

Die Annahme, dass ein kurzer, entschlossener Militäreinsatz eine Änderung bewirken könne, sei ein Missverständnis, schrieb der Experte. "Es ist unwahrscheinlich, dass der Iran unter Druck nachgeben wird."

Wahrscheinlicher sei, dass Teheran mit Maßnahmen reagiere, die nicht nur für seine Gegner, sondern auch für die Weltwirtschaft die Kosten erhöhten. Störungen am Golf, Angriffe durch Stellvertreter und regionale Instabilität seien für den Iran keine Nebeneffekte, sondern zentrale Bestandteile seiner Strategie.

Angesichts des tiefen Misstrauens zwischen den Parteien berge selbst ein gezielter US-Militäreinsatz das Risiko einer unverhältnismäßigen Reaktion. "Eine Eskalation ist in einem solchen Kontext nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich."/vee/DP/jha