AUTO1-Aktie zieht nach Analystenlob kräftig an - Stärkster Wert im MDAX
Eine positive Analysteneinschätzung zur AUTO1-Aktie versetzt Anleger in einen regelrechten Kaufrausch.
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für AUTO1 von 36,50 auf 37,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Tate sieht beim Gebrauchtwagenhändler weiter ein Chancen-Übergewicht. Ein wachstumsstarkes Europageschäft treffe auf eine im Vergleich zur Konkurrenz attraktive Bewertung.
Die Zuversicht von Goldman Sachs sorgt bei Anlegern für Euphorie: So steigt die im MDAX notierte AUTO1-Aktie via XETRA zeitweise um 4,39 Prozent auf 21,90 Euro.
/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 04:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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NEW YORK (dpa-AFX)
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|Datum
|Rating
|Analyst
|09:06
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|30.07.26
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)