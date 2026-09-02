AUTO1-Aktie zieht nach Analystenlob kräftig an - Stärkster Wert im MDAX

Experte zuversichtlich

03.09.26 09:39 Uhr

Eine positive Analysteneinschätzung zur AUTO1-Aktie versetzt Anleger in einen regelrechten Kaufrausch.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für AUTO1 von 36,50 auf 37,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Tate sieht beim Gebrauchtwagenhändler weiter ein Chancen-Übergewicht. Ein wachstumsstarkes Europageschäft treffe auf eine im Vergleich zur Konkurrenz attraktive Bewertung.

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Die Zuversicht von Goldman Sachs sorgt bei Anlegern für Euphorie: So steigt die im MDAX notierte AUTO1-Aktie via XETRA zeitweise um 4,39 Prozent auf 21,90 Euro.

/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 04:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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NEW YORK (dpa-AFX)