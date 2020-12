Experte zweifelt an Nutzen von EU-Sanktionen gegen Türkei

GO

Dow beendet Handel freundlich -- DAX schließt leicht im Plus -- AstraZeneca-Ergebnisse in Fachjournal -- Apple stellt AirPods Max vor -- FDA: keine Bedenken gegen BioNTech-Impfstoff -- Uber im Fokus

Facebook darf Pseudonyme verbieten. Johnson sieht Brexit-Gespräche in heikler Phase. Munich Re will Gewinn bis 2025 weiter steigern. General Electric finanziert Pensionspläne vor. Streit zwischen Telefonica Deutschland und 1&1 Drillisch weitet sich aus. Veolias Übernahme von Suez-Anteil muss weiter warten. Deutsche Bank, Citi und ANZ in Australien vor Gericht. Wirecard-Skandal: Bundesbank distanziert sich von der BaFin.