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Experten-Analyse

Hold für Commerzbank nach Deutsche Bank AG-Analyse - Aktie im Minus

Hold für Commerzbank nach Deutsche Bank AG-Analyse - Aktie im Minus

Deutsche Bank AG hat eine eingehende Analyse der Commerzbank-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
37.79 EUR -0.31 EUR -0.81 %
Charts | News | Analysen

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Commerzbank vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Das Geldhaus dürfte solide Ergebnisse vorlegen, mit einer besonders guten Dynamik beim Zins- und Provisionsüberschuss, schrieb Benjamin Goy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie notiere weitgehend im Einklang mit der Branche, was er angesichts der strategischen Unsicherheit im Vorfeld der bald anstehenden Genehmigung einer Übernahme durch die UniCredit als angemessen erachte.

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Aktienauswertung: Die Commerzbank-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:51 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 37,87 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 10,91 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 543.818 Commerzbank-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 8,1 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzkennzahlen wird am 05.11.2026 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 08:00 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
14:06 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
13.10.26 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
02.10.26 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
30.09.26 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
08.09.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.

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