Experten diskutieren bei Verfassungsschutz-Konferenz

12.10.26 05:49 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bei einer Konferenz des Bundesamts für Verfassungsschutz treffen sich an diesem Montag (10.00 Uhr) Experten aus Sicherheitsbehörden, Wissenschaft und Zivilgesellschaft in Berlin. Die Veranstaltung steht unter dem Titel "Sicherheit in der Gleichzeitigkeit: Bedrohungen zwischen fremden Mächten, Terrorismus und Extremismus".

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Es soll um Einflussnahme anderer Staaten auf die europäische Sicherheit gehen, um Terrorismus im Internet und Radikalisierung im digitalen Zeitalter. Als Redner werden unter anderem Verfassungsschutz-Chef Sinan Selen und Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) erwartet./hrz/DP/he