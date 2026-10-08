Neutral für SAP nach UBS AG-Analyse - Aktie im Plus
Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem UBS AG-Analyst Michael Briest das SAP SE-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.
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Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 201 Euro belassen. Beim sogenannten Current Cloud Backlog, also dem kurzfristigen Cloud-Vertragsbestand, dürfte sich das Wachstum verlangsamen, schrieb Michael Briest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Margen stünden beim Softwarekonzern weiterhin im Fokus, die Vergleichsbasis sei im dritten Quartal aber weniger hoch.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die SAP SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Um 11:12 Uhr ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 188,90 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 6,41 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 195.066 Stück. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2026 um 7,8 Prozent abwärts. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q3 2026 wird für den 21.10.2026 terminiert.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 19:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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