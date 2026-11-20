Siemens-Aktie: Deutsche Bank Research hebt Kursziel - Einstufung bleibt “Hold”
Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Siemens-Papiers durch Deutsche Bank AG-Analyst Gael de-Bray.
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Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens von 270 auf 275 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Gael de-Bray passte sein Bewertungsmodell in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar an die geplante Abspaltung von Siemens Healthineers und die Klassifizierung des Medizintechnikkonzerns als nicht fortgeführtes Geschäft an.
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Die Aktie notierte um 10:03 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,0 Prozent auf 258,80 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 6,26 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 200.849 Siemens-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte das Papier um 10,5 Prozent nach oben. Die nächsten Quartalszahlen für Q1 2027 wird Siemens voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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