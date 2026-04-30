Analysten sehen für Volkswagen-Aktie Luft nach oben

Experten-Einschätzungen

Analysten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Volkswagen (VW) vz-Aktie abgegeben.

21 Analysten gaben ihre Einschätzung der Volkswagen (VW) vz-Aktie preis.

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12 Analysten empfehlen die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Kaufen, 9 Analysten stufen die Anteilsscheine von Volkswagen (VW) vz mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 116,19 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 29,97 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie von 86,22 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum RBC Capital Markets 131,00 EUR 51,94 30.04.2026 UBS AG 90,00 EUR 4,38 30.04.2026 Jefferies & Company Inc. 130,00 EUR 50,78 30.04.2026 Goldman Sachs Group Inc. 97,00 EUR 12,50 30.04.2026 Bernstein Research 100,00 EUR 15,98 30.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 110,00 EUR 27,58 30.04.2026 RBC Capital Markets 131,00 EUR 51,94 27.04.2026 Barclays Capital 125,00 EUR 44,98 24.04.2026 Jefferies & Company Inc. 130,00 EUR 50,78 24.04.2026 RBC Capital Markets 131,00 EUR 51,94 22.04.2026 Goldman Sachs Group Inc. 97,00 EUR 12,50 20.04.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 118,00 EUR 36,86 20.04.2026 Deutsche Bank AG 120,00 EUR 39,18 16.04.2026 Barclays Capital 125,00 EUR 44,98 15.04.2026 Bernstein Research 100,00 EUR 15,98 15.04.2026 Jefferies & Company Inc. 130,00 EUR 50,78 15.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 110,00 EUR 27,58 15.04.2026 RBC Capital Markets 135,00 EUR 56,58 15.04.2026 UBS AG 90,00 EUR 4,38 09.04.2026 Jefferies & Company Inc. 130,00 EUR 50,78 07.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 110,00 EUR 27,58 02.04.2026

Redaktion finanzen.net