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Analysten sehen für Volkswagen-Aktie Luft nach oben

02.05.26 15:13 Uhr
Analysten sehen für Volkswagen-Aktie Luft nach oben | finanzen.net

Analysten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Volkswagen (VW) vz-Aktie abgegeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) St.
88,00 EUR -1,35 EUR -1,51%
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21 Analysten gaben ihre Einschätzung der Volkswagen (VW) vz-Aktie preis.

12 Analysten empfehlen die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Kaufen, 9 Analysten stufen die Anteilsscheine von Volkswagen (VW) vz mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 116,19 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 29,97 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie von 86,22 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
RBC Capital Markets131,00 EUR51,9430.04.2026
UBS AG90,00 EUR4,3830.04.2026
Jefferies & Company Inc.130,00 EUR50,7830.04.2026
Goldman Sachs Group Inc.97,00 EUR12,5030.04.2026
Bernstein Research100,00 EUR15,9830.04.2026
JP Morgan Chase & Co.110,00 EUR27,5830.04.2026
RBC Capital Markets131,00 EUR51,9427.04.2026
Barclays Capital125,00 EUR44,9824.04.2026
Jefferies & Company Inc.130,00 EUR50,7824.04.2026
RBC Capital Markets131,00 EUR51,9422.04.2026
Goldman Sachs Group Inc.97,00 EUR12,5020.04.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)118,00 EUR36,8620.04.2026
Deutsche Bank AG120,00 EUR39,1816.04.2026
Barclays Capital125,00 EUR44,9815.04.2026
Bernstein Research100,00 EUR15,9815.04.2026
Jefferies & Company Inc.130,00 EUR50,7815.04.2026
JP Morgan Chase & Co.110,00 EUR27,5815.04.2026
RBC Capital Markets135,00 EUR56,5815.04.2026
UBS AG90,00 EUR4,3809.04.2026
Jefferies & Company Inc.130,00 EUR50,7807.04.2026
JP Morgan Chase & Co.110,00 EUR27,5802.04.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

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30.04.2026Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
30.04.2026Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.04.2026Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
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