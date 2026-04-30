Analysten sehen für Volkswagen-Aktie Luft nach oben
Analysten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Volkswagen (VW) vz-Aktie abgegeben.
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21 Analysten gaben ihre Einschätzung der Volkswagen (VW) vz-Aktie preis.
12 Analysten empfehlen die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Kaufen, 9 Analysten stufen die Anteilsscheine von Volkswagen (VW) vz mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 116,19 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 29,97 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie von 86,22 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|131,00 EUR
|51,94
|30.04.2026
|UBS AG
|90,00 EUR
|4,38
|30.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|130,00 EUR
|50,78
|30.04.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|97,00 EUR
|12,50
|30.04.2026
|Bernstein Research
|100,00 EUR
|15,98
|30.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|110,00 EUR
|27,58
|30.04.2026
|RBC Capital Markets
|131,00 EUR
|51,94
|27.04.2026
|Barclays Capital
|125,00 EUR
|44,98
|24.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|130,00 EUR
|50,78
|24.04.2026
|RBC Capital Markets
|131,00 EUR
|51,94
|22.04.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|97,00 EUR
|12,50
|20.04.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|118,00 EUR
|36,86
|20.04.2026
|Deutsche Bank AG
|120,00 EUR
|39,18
|16.04.2026
|Barclays Capital
|125,00 EUR
|44,98
|15.04.2026
|Bernstein Research
|100,00 EUR
|15,98
|15.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|130,00 EUR
|50,78
|15.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|110,00 EUR
|27,58
|15.04.2026
|RBC Capital Markets
|135,00 EUR
|56,58
|15.04.2026
|UBS AG
|90,00 EUR
|4,38
|09.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|130,00 EUR
|50,78
|07.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|110,00 EUR
|27,58
|02.04.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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