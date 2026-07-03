Die Expertenmeinungen zur Redcare Pharmacy-Aktie im Juni

Experten-Einschätzungen

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Die aktuellen Einstufungen der Experten zur Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie im Überblick.

Werte in diesem Artikel

Im abgelaufenen Monat haben 8 Experten ihre Einschätzung der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie veröffentlicht.

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7 Experten stufen die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt das Halten der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 86,00 EUR, was einem Anstieg von 20,05 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie von 65,95 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 92,00 EUR 39,50 18.06.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 92,00 EUR 39,50 18.06.2026 Baader Bank 85,00 EUR 28,89 16.06.2026 Deutsche Bank AG 102,00 EUR 54,66 16.06.2026 Barclays Capital 75,00 EUR 13,72 16.06.2026 UBS AG 60,00 EUR -9,02 16.06.2026 Jefferies & Company Inc. 83,00 EUR 25,85 15.06.2026 Deutsche Bank AG 99,00 EUR 50,11 04.06.2026

Redaktion finanzen.net