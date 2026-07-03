DAX 25.779 +0,8%ESt50 6.413 +0,8%MSCI World 4.842 +0,2%Top 10 Crypto 8,24 +0,6%Nas 25.833 -0,8%Bitcoin 54.797 -0,7%Euro 1,1437 ±0,0%Öl 72,1 +0,8%Gold 4.175 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Experten-Einschätzungen

Die Expertenmeinungen zur Redcare Pharmacy-Aktie im Juni

Die Expertenmeinungen zur Redcare Pharmacy-Aktie im Juni

Die aktuellen Einstufungen der Experten zur Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
70.75 EUR 3.00 EUR 4.43 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Im abgelaufenen Monat haben 8 Experten ihre Einschätzung der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie veröffentlicht.

Werbung

7 Experten stufen die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt das Halten der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 86,00 EUR, was einem Anstieg von 20,05 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie von 65,95 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)92,00 EUR39,5018.06.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)92,00 EUR39,5018.06.2026
Baader Bank85,00 EUR28,8916.06.2026
Deutsche Bank AG102,00 EUR54,6616.06.2026
Barclays Capital75,00 EUR13,7216.06.2026
UBS AG60,00 EUR-9,0216.06.2026
Jefferies & Company Inc.83,00 EUR25,8515.06.2026
Deutsche Bank AG99,00 EUR50,1104.06.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Redcare Pharmacy

Aktuelle Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News

Werbung

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
18.06.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.06.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.06.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Baader Bank
16.06.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
16.06.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight Barclays Capital