Die Expertenmeinungen zur Redcare Pharmacy-Aktie im Juni
Die aktuellen Einstufungen der Experten zur Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie im Überblick.
Werte in diesem Artikel
Im abgelaufenen Monat haben 8 Experten ihre Einschätzung der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie veröffentlicht.
7 Experten stufen die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt das Halten der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 86,00 EUR, was einem Anstieg von 20,05 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie von 65,95 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|92,00 EUR
|39,50
|18.06.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|92,00 EUR
|39,50
|18.06.2026
|Baader Bank
|85,00 EUR
|28,89
|16.06.2026
|Deutsche Bank AG
|102,00 EUR
|54,66
|16.06.2026
|Barclays Capital
|75,00 EUR
|13,72
|16.06.2026
|UBS AG
|60,00 EUR
|-9,02
|16.06.2026
|Jefferies & Company Inc.
|83,00 EUR
|25,85
|15.06.2026
|Deutsche Bank AG
|99,00 EUR
|50,11
|04.06.2026
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Redcare Pharmacy
Aktuelle Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.06.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.06.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.06.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Baader Bank
|16.06.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight
|Barclays Capital