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Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der AMD-Aktie angepasst

02.06.26 14:12 Uhr
Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der AMD-Aktie angepasst | finanzen.net

Die aktuellen Einstufungen der Experten zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
445,15 EUR 4,40 EUR 1,00%
Charts|News|Analysen
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Im abgelaufenen Monat haben 28 Experten ihre Analyse der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie abgegeben.

20 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 7 Experten raten, die Aktie zu halten, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 447,21 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Abschlag von 68,89 USD zum aktuellen NAS-Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie von 516,10 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--06.05.2026
Jefferies & Company Inc.415,00 USD-19,5906.05.2026
Barclays Capital500,00 USD-3,1206.05.2026
Bernstein Research525,00 USD1,7206.05.2026
JP Morgan Chase & Co.385,00 USD-25,4006.05.2026
Merrill Lynch & Co., Inc.450,00 USD-12,8106.05.2026
Goldman Sachs Group Inc.450,00 USD-12,8106.05.2026

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

DatumMeistgelesen

Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

DatumRatingAnalyst
01.06.2026AMD (Advanced Micro Devices) OverweightBarclays Capital
06.05.2026AMD (Advanced Micro Devices) KaufenDZ BANK
06.05.2026AMD (Advanced Micro Devices) BuyJefferies & Company Inc.
06.05.2026AMD (Advanced Micro Devices) OverweightBarclays Capital
06.05.2026AMD (Advanced Micro Devices) OutperformBernstein Research
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06.05.2026AMD (Advanced Micro Devices) OverweightBarclays Capital
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06.05.2026AMD (Advanced Micro Devices) NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.02.2026AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
22.04.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
05.02.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.07.2017AMD (Advanced Micro Devices) UnderweightBarclays Capital
07.07.2015AMD SellUBS AG
23.08.2012Advanced Micro Devices (AMD) underperformMacquarie Research
23.07.2012Advanced Micro Devices (AMD) underperformMacquarie Research
11.07.2012Advanced Micro Devices (AMD) sellGoldman Sachs Group Inc.

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