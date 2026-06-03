DAX24.919 +0,5%Est506.067 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0000 -5,3%Nas26.854 -0,9%Bitcoin54.187 -1,8%Euro1,1641 +0,3%Öl96,21 -1,2%Gold4.478 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Broadcom A2JG9Z Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Marvell Technology A3CNLD Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Plus - 25.000-Punkte-Marke zurückerobert -- Broadcom enttäuscht beim Ausblick -- SpaceX setzt Ausgabepreis fest -- Infineon, CrowdStrike, Softbank, HOCHTIEF, PUMA, BYD im Fokus
Top News
Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell
Aktien von HSBC, Prudential & Co. unter Druck - Beschränkungen für China-Kunden Aktien von HSBC, Prudential & Co. unter Druck - Beschränkungen für China-Kunden
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Experten-Einschätzungen

Microsoft-Aktie: Experten empfehlen Microsoft im Mai mehrheitlich zum Kauf

04.06.26 13:09 Uhr
Microsoft-Aktie: Experten empfehlen Microsoft im Mai mehrheitlich zum Kauf | finanzen.net

Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die Microsoft-Aktie geworfen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Microsoft Corp.
369,75 EUR 0,90 EUR 0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Microsoft-Aktie wurde im Mai 2026 von 9 Analysten unter die Lupe genommen.

9 Analysten empfehlen die Microsoft-Aktie mit Kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 568,00 USD beziffert, während der aktuelle Microsoft-Kurs an der Börse NAS bei 450,24 USD liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
RBC Capital Markets640,00 USD42,1522.05.2026
Barclays Capital545,00 USD21,0507.05.2026
Jefferies & Company Inc.575,00 USD27,7104.05.2026

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Microsoft und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: James Marvin Phelps / Shutterstock.com

Nachrichten zu Microsoft Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Microsoft Corp.

DatumRatingAnalyst
22.05.2026Microsoft OutperformRBC Capital Markets
07.05.2026Microsoft OverweightBarclays Capital
04.05.2026Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
30.04.2026Microsoft BuyUBS AG
30.04.2026Microsoft KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
22.05.2026Microsoft OutperformRBC Capital Markets
07.05.2026Microsoft OverweightBarclays Capital
04.05.2026Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
30.04.2026Microsoft BuyUBS AG
30.04.2026Microsoft KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
31.05.2023Microsoft NeutralUBS AG
27.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
20.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
17.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
14.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.07.2020Microsoft verkaufenCredit Suisse Group
19.11.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
14.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
13.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Microsoft Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen