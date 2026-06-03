Experten-Einschätzungen

Microsoft-Aktie: Experten empfehlen Microsoft im Mai mehrheitlich zum Kauf

04.06.26 13:09 Uhr

Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die Microsoft-Aktie geworfen.

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Die Microsoft-Aktie wurde im Mai 2026 von 9 Analysten unter die Lupe genommen. Wer­bung Wer­bung 9 Analysten empfehlen die Microsoft-Aktie mit Kaufen. Das durchschnittliche Kursziel wird auf 568,00 USD beziffert, während der aktuelle Microsoft-Kurs an der Börse NAS bei 450,24 USD liegt. Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin. Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum RBC Capital Markets 640,00 USD 42,15 22.05.2026 Barclays Capital 545,00 USD 21,05 07.05.2026 Jefferies & Company Inc. 575,00 USD 27,71 04.05.2026 Redaktion finanzen.net

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