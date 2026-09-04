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Experten-Einschätzungen

Siemens Energy-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August

Siemens Energy-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August

Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Siemens Energy-Aktie abgegeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
147.06 EUR 1.86 EUR 1.28 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

15 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Siemens Energy veröffentlicht.

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15 Experten empfehlen die Siemens Energy-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 215,33 EUR für die Siemens Energy-Aktie, was einem Anstieg von 73,15 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 142,18 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG210,00 EUR47,7026.08.2026
RBC Capital Markets200,00 EUR40,6726.08.2026
JP Morgan Chase & Co.245,00 EUR72,3226.08.2026
Jefferies & Company Inc.215,00 EUR51,2226.08.2026
Bernstein Research210,00 EUR47,7021.08.2026
RBC Capital Markets200,00 EUR40,6720.08.2026
Bernstein Research210,00 EUR47,7013.08.2026
Bernstein Research210,00 EUR47,7012.08.2026
Deutsche Bank AG210,00 EUR47,7006.08.2026
JP Morgan Chase & Co.245,00 EUR72,3205.08.2026
Jefferies & Company Inc.215,00 EUR51,2205.08.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)205,00 EUR44,1805.08.2026
Bernstein Research210,00 EUR47,7005.08.2026
JP Morgan Chase & Co.235,00 EUR65,2805.08.2026
RBC Capital Markets210,00 EUR47,7005.08.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siemens Energy AG

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Siemens Energy Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
02.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
01.09.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
01.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.

Information

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