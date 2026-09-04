Siemens Energy-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August

Experten-Einschätzungen

01.09.26 09:21 Uhr

Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Siemens Energy-Aktie abgegeben.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 215,33 EUR für die Siemens Energy-Aktie, was einem Anstieg von 73,15 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 142,18 EUR gleichkommt.

15 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Siemens Energy veröffentlicht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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