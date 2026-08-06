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Experten-Einschätzungen

Volkswagen-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juli

Volkswagen-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juli

So schätzten Experten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im letzten Monat ein.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) St.
76.00 EUR -0.65 EUR -0.85 %
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12 Analysten gaben ihre Einschätzung der Volkswagen (VW) vz-Aktie preis.

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7 Experten raten die Volkswagen (VW) vz-Aktie zu kaufen, 5 Experten empfehlen das Halten der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 111,42 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 36,76 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie von 74,66 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)100,00 EUR33,9428.07.2026
Deutsche Bank AG115,00 EUR54,0327.07.2026
UBS AG80,00 EUR7,1527.07.2026
RBC Capital Markets121,00 EUR62,0724.07.2026
Bernstein Research100,00 EUR33,9424.07.2026
Jefferies & Company Inc.120,00 EUR60,7324.07.2026
JP Morgan Chase & Co.110,00 EUR47,3324.07.2026
Deutsche Bank AG120,00 EUR60,7316.07.2026
RBC Capital Markets131,00 EUR75,4614.07.2026
JP Morgan Chase & Co.110,00 EUR47,3314.07.2026
JP Morgan Chase & Co.110,00 EUR47,3310.07.2026
Jefferies & Company Inc.120,00 EUR60,7310.07.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com

Aktuelle Volkswagen (VW) vz. Aktie News

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Volkswagen (VW) vz. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
28.07.26 Volkswagen (VW) vz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.07.26 Volkswagen (VW) vz Buy Deutsche Bank AG
27.07.26 Volkswagen (VW) vz Neutral UBS AG
24.07.26 Volkswagen (VW) vz Outperform RBC Capital Markets
24.07.26 Volkswagen (VW) vz Market-Perform Bernstein Research