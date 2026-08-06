Volkswagen-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juli

Experten-Einschätzungen

03.08.26 10:27 Uhr

So schätzten Experten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im letzten Monat ein.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 111,42 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 36,76 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie von 74,66 EUR.

7 Experten raten die Volkswagen (VW) vz-Aktie zu kaufen, 5 Experten empfehlen das Halten der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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