Volkswagen-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juli
So schätzten Experten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im letzten Monat ein.
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12 Analysten gaben ihre Einschätzung der Volkswagen (VW) vz-Aktie preis.
7 Experten raten die Volkswagen (VW) vz-Aktie zu kaufen, 5 Experten empfehlen das Halten der Volkswagen (VW) vz-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 111,42 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 36,76 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie von 74,66 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|100,00 EUR
|33,94
|28.07.2026
|Deutsche Bank AG
|115,00 EUR
|54,03
|27.07.2026
|UBS AG
|80,00 EUR
|7,15
|27.07.2026
|RBC Capital Markets
|121,00 EUR
|62,07
|24.07.2026
|Bernstein Research
|100,00 EUR
|33,94
|24.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|120,00 EUR
|60,73
|24.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|110,00 EUR
|47,33
|24.07.2026
|Deutsche Bank AG
|120,00 EUR
|60,73
|16.07.2026
|RBC Capital Markets
|131,00 EUR
|75,46
|14.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|110,00 EUR
|47,33
|14.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|110,00 EUR
|47,33
|10.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|120,00 EUR
|60,73
|10.07.2026
Redaktion finanzen.net
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Volkswagen (VW) vz. Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.07.26
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Volkswagen (VW) vz Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Volkswagen (VW) vz Market-Perform
|Bernstein Research