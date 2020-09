Experten erhöhen Druck auf Politik zur Verschärfung der Corona-Regeln

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Vor dem für Dienstag geplanten Bund-Länder-Treffen zur Corona-Pandemie wächst der Druck auf die Politik, die Zügel im Kampf gegen die Verbreitung von Covid-19 anzuziehen. Angesichts steigender Infektionszahlen warnen Experten vor einer Verschärfung in den Herbst- und Wintermonaten.

Um das öffentliche Leben auch in den kommenden Monaten aufrecht zu erhalten, müssten jetzt Schutzmaßnahmen ergriffen werden, erklärte die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina am Mittwoch. Sie appellierte daher an die Verantwortlichen in Bund und Ländern, "sich rasch auf bundesweit verbindliche, wirksame und einheitliche Regeln für das Inkrafttreten von Vorsorgemaßnahmen zu einigen und letztere konsequenter als bisher um- und durchzusetzen".

Die Wissenschaftler forderten neben der konsequenten Einhaltung von Abstands-, Hygiene- und Alltagsmasken-Regeln und des regelmäßigen Lüftens, dass bundesweit einheitliche Regeln und Eskalationsstufen für Schutzmaßnahmen definiert werden sollten. Diese sollten dann je nach regionalem Infektionsgeschehen greifen. Diese müssten regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.

Auch sprachen sie sich für schnelles und gezieltes Testen aus sowie für eine Verkürzung der Quarantäne- und Isolationszeiten auf zehn beziehungsweise sieben Tage.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in der Vergangenheit den Empfehlungen der Leopoldina großen Wert beigemessen. Deren Empfehlungen sind dann auch in die vergangenen Bund-Länder-Beratungen eingeflossen. Allerdings war Merkel anders als die meisten Ministerpräsidenten weitaus skeptischer zu den dann umgesetzten Lockerungen über die Sommermonate.

Für Drosten geht die Pandemie jetzt erst richtig los

Der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charite sagte dem World Health Summit, dass die Pandemie jetzt erst richtig losgehen werde - und zwar auch in Deutschland. Außerdem habe man in Deutschland nichts besser gemacht als in den anderen Ländern.

"Wir müssen, um die Situation in den kommenden Monaten zu beherrschen, Dinge ändern. Wir brauchen pragmatische Entscheidungen", so Drosten.

Es würden schon Festtagsreden auf den deutschen Erfolg gehalten. Das verkenne aber die eigentlichen Ursachen. "Dieser Erfolg kam einfach daher, dass wir ungefähr vier Wochen früher reagiert haben als andere Länder", so Drosten. "Wir haben mit genau den gleichen Mitteln reagiert wie andere. Wir haben nichts besonders gut gemacht. Wir haben es nur früher gemacht. Darum waren wir erfolgreich."

Schnelles Handeln zur Verhinderung von drakonischen Einschränkungen

Für den SPD-Gesundheitsexperten und Bundestagsabgeordneten Karl Lauterbach befindet sich Deutschland in der Corona-Pandemie gerade an einem Scheidepunkt und muss die Maßnahmen zur Eindämmung der Infektion verstärken.

"Die Maßnahmen, die wir jetzt am Platz haben, reichen nicht aus, um den Herbst zu bewältigen", sagte er dem Fernsehsender Welt. Die Situation werde sich im Herbst und im Winter verschlechtern, weil man sich in geschlossenen Räumen deutlich leichter infiziere.

Er plädierte für eine Begrenzung der Teilnehmerzahl bei privaten Feiern auf 25 Personen und forderte eine Maskenpflicht für Aufenthalte auf Plätzen. Denn es werde nicht möglich sein, die Infektionen auf die jungen Menschen, die aktuell mehrheitlich zu den Erkrankten gehören und üblicherweise einen leichteren Krankheitsverlauf haben, zu begrenzen. Stattdessen erwartet er einen Anstieg der Todesfälle in sechs bis acht Wochen.

"Wir müssen jetzt alle ehrlich sein. Wir brauchen jetzt strikte Maßnahmen. Es muss schnell gehandelt werden. Je schneller wir jetzt handeln, desto weniger drakonisch müssen die Maßnahmen sein", so Lauterbach. "Wenn wir nicht handeln, dann kommt das Virus mit voller Wucht noch einmal zurück." Denn es gebe auf absehbare Zeit keine Impfung und auch noch keine wirksameren Medikamente.

Es lohne sich, jetzt ein paar Monate diszipliniert zu sein, um damit für die Betroffenen Tod oder jahrzehntelange Krankheit zu vermeiden.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/uxd

(END) Dow Jones Newswires

September 23, 2020 11:19 ET (15:19 GMT)