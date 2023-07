Experten erwarten hohe Preisanstiege für Immobilien weltweit

BERLIN (Dow Jones)--Wirtschaftsexpertinnen und -experten erwarten weltweit hohe Anstiege der Immobilienpreise in den kommenden Jahren. Das geht aus dem Economic Experts Survey hervor, den das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung und das Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik vierteljährlich durchführen. Demnach werden die Preise weltweit für Immobilien in den nächsten zehn Jahren im Mittel jährlich um 9 Prozent ansteigen, wie das Ifo-Institut mitteilte. In Deutschland werden demnach 7,2 Prozent erwartet, in Österreich 6,9 Prozent und in der Schweiz 4,8 Prozent. "Die Steigerung der Immobilienpreise wird dabei eher von Nachfrage- als von Angebotsfaktoren getrieben", sagte Ifo-Forscher Timo Wochner.

Ein gestiegener Lebensstandard und höhere Einkommen, aber auch der Wunsch nach mehr Wohnfläche und das Bevölkerungswachstum führten in vielen Regionen der Welt zu einer erhöhten Nachfrage auf dem Immobilienmarkt. Das hätten 37 Prozent der Befragten als Grund für die hohen Preisanstiege angegeben. Auch die Tendenz zu mehr Homeoffice spiele dabei eine Rolle. "Angebotsfaktoren wie begrenzte Produktionskapazitäten, höhere Preise für Baumaterialien und ein Mangel an Baugrund sind für 27 Prozent der Expertinnen und Experten für steigende Immobilienpreise verantwortlich", erklärte Wochner. Die Geldpolitik , die Inflation und die Regierungspolitik würden von 12 Prozent der Befragten als Treiber der Preisanstiege von Immobilien angegeben.

In Westeuropa (nominell 6,4 Prozent) und Nordamerika (7,7 Prozent) werden laut der Umfrage vom 14. Juni bis zum 2. Juli unter 1.405 Personen aus 133 Ländern Preissteigerungen bei Immobilien unter dem globalen Durchschnitt erwartet. In Süd- und Osteuropa werden deutlich höhere Wachstumsraten erwartet (18,4 respektive 14,9 Prozent). Besonders hoch würden die Immobilienpreise in Süd- und Westasien (25,1 beziehungsweise 22,4 Prozent) und Mittelamerika (24,4 Prozent) ansteigen. Auf regionaler Ebene seien die Erwartungen zu den Immobilienpreisen stark mit den jeweiligen Inflationserwartungen der Expertinnen und Experten korreliert. "Die realen Wachstumsraten werden geringer ausfallen", sagte Ifo-Forscher Philipp Heil.

