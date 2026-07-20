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Experten-Erwartungen

Ausblick: Alphabet stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausblick: Alphabet stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bei Alphabet stehen Quartalszahlen ins Haus. Was Analysten in Aussicht stellen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
310.05 EUR 0.80 EUR 0.26 %
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Alphabet C (ex Google) lässt sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Alphabet C (ex Google) die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

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Im Schnitt gehen 45 Analysten von einem Gewinn von 2,87 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,31 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 45 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 21,19 Prozent auf 117,00 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 96,54 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 53 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 14,32 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 10,81 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 57 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 488,62 Milliarden USD, gegenüber 402,96 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Fenixx666 / Shutterstock.com

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Alphabet C (ex Google) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alphabet C (ex Google) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
04.05.26 Alphabet C (ex Google) Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.04.26 Alphabet C (ex Google) Buy Deutsche Bank AG
16.02.26 Alphabet C (ex Google) Kaufen DZ BANK
20.01.26 Alphabet C (ex Google) Neutral UBS AG
20.11.25 Alphabet C (ex Google) Kaufen DZ BANK