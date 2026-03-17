DAX23.731 +0,7%Est505.769 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5900 -3,3%Nas22.480 +0,5%Bitcoin64.272 +0,2%Euro1,1544 ±0,0%Öl100,8 -2,7%Gold5.014 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: Asiens Börsen mehrheitlich fester -- thyssenkrupp nucera-Aktie sackt ab: Umsatz- und EBIT-Prognose gekappt
Top News
Erholungsmodus intakt: DAX dürfte weiter zulegen - Ölpreise bleiben im Fokus - Fed-Entscheid voraus Erholungsmodus intakt: DAX dürfte weiter zulegen - Ölpreise bleiben im Fokus - Fed-Entscheid voraus
Ausblick: 1&1 gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Ausblick: 1&1 gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Sparen mit Plan. Sparplan mit Bitcoin & 21shares
Wer­bung
Experten-Erwartungen

Ausblick: FedEx legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

18.03.26 07:25 Uhr
Ausblick: FedEx legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor | finanzen.net

FedEx veröffentlicht sein Zahlenwerk für das vergangene Quartal - damit rechnen Experten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FedEx Corp.
307,15 EUR 2,60 EUR 0,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FedEx lässt sich am 19.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird FedEx die Bilanz zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Wer­bung

22 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,15 USD gegenüber 3,76 USD im Vorjahresquartal.

FedEx soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,49 Milliarden USD abgeschlossen haben - davon gehen 17 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,16 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 27 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 18,69 USD, gegenüber 16,81 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 23 Analysten durchschnittlich auf 92,81 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 87,93 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: FedEx und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf FedEx

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf FedEx

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Christopher Parypa / Shutterstock.com

Nachrichten zu FedEx Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu FedEx Corp.

DatumRatingAnalyst
16.03.2026FedEx OverweightBarclays Capital
13.03.2026FedEx BuyGoldman Sachs Group Inc.
10.03.2026FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.02.2026FedEx BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2026FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
16.03.2026FedEx OverweightBarclays Capital
13.03.2026FedEx BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.02.2026FedEx BuyJefferies & Company Inc.
10.02.2026FedEx OverweightBarclays Capital
04.02.2026FedEx BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.03.2026FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.02.2026FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.01.2026FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.12.2025FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.06.2021FedEx VerkaufenDZ BANK
18.12.2020FedEx VerkaufenDZ BANK
18.09.2019FedEx VerkaufenDZ BANK
10.12.2008FedEx DowngradeMerrill Lynch & Co., Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für FedEx Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen