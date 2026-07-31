Ausblick: Figma stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Analysten haben ihre Prognosen für die Figma -Bilanz abgegeben.
Werte in diesem Artikel
Figma wird am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 30.06.2026 - vorstellen.
13 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,041 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,000 USD erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 12 Analysten einen Zuwachs von 40,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 351,6 Millionen USD gegenüber 249,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,274 USD im Vergleich zu -2,440 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 1,44 Milliarden USD, gegenüber 1,06 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Figma
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Figma
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: gguy / Shutterstock.com
Aktuelle Figma Aktie News
Figma Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Figma nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.