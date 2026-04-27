DAX24.244 +1,1%Est505.837 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,29 +2,9%Nas25.068 -0,2%Bitcoin68.932 +1,0%Euro1,1690 ±-0,0%Öl112,7 -1,2%Gold4.554 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Allianz 840400 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Plus -- Hang Seng letztlich in Rot - China und Tokio im Feiertag -- Rheinmetall-Quartalsumsatz unter Erwartung -- Micron, Apple, FMC, UniCredit, Palantir, ON Semiconductor im Fokus
Top News
KSB-Aktie gibt kräftig nach: Verhaltener Jahresstart - Prognose bestätigt KSB-Aktie gibt kräftig nach: Verhaltener Jahresstart - Prognose bestätigt
Ausblick: Super Micro Computer gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: Super Micro Computer gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Experten-Erwartungen

Ausblick: HelloFresh verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

05.05.26 11:19 Uhr
Ausblick: HelloFresh verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel | finanzen.net

Das erwarten Experten von der Quartalsbilanz von HelloFresh.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HelloFresh
4,61 EUR -0,06 EUR -1,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HelloFresh wird am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,673 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,770 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 12,98 Prozent auf 1,68 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte HelloFresh noch 1,93 Milliarden EUR umgesetzt.

9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,421 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,590 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 6,38 Milliarden EUR, gegenüber 6,76 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: HelloFresh SE

Nachrichten zu HelloFresh

DatumMeistgelesen

Analysen zu HelloFresh

DatumRatingAnalyst
07.04.2026HelloFresh HoldDeutsche Bank AG
23.03.2026HelloFresh BuyUBS AG
23.03.2026HelloFresh BuyJefferies & Company Inc.
20.03.2026HelloFresh NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.03.2026HelloFresh VerkaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
23.03.2026HelloFresh BuyUBS AG
23.03.2026HelloFresh BuyJefferies & Company Inc.
19.03.2026HelloFresh BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.03.2026HelloFresh BuyUBS AG
18.03.2026HelloFresh BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.04.2026HelloFresh HoldDeutsche Bank AG
20.03.2026HelloFresh NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.03.2026HelloFresh HoldDeutsche Bank AG
18.03.2026HelloFresh Equal WeightBarclays Capital
18.03.2026HelloFresh NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.03.2026HelloFresh VerkaufenDZ BANK
29.10.2024HelloFresh SellUBS AG
13.09.2024HelloFresh SellUBS AG
13.08.2024HelloFresh SellUBS AG
11.06.2024HelloFresh SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HelloFresh nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen