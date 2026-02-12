Ausblick: Temenos stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Experten-Erwartungen

Das erwarten Analysten von der Quartalsbilanz von Temenos.

Temenos wird am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,27 USD gegenüber 0,410 CHF im Vorjahresquartal.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 8 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 310,5 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 18,4 Millionen CHF erzielt wurde.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,01 USD im Vergleich zu 2,17 CHF im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 1,08 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 919,5 Millionen CHF.

