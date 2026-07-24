Ausblick: UPS gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Experten-Erwartungen

27.07.26 07:01 Uhr

United Parcel Service legt die Bilanz offen. Was Experten in Aussicht stellen.

United Parcel Service wird am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

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22 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,66 USD gegenüber 1,51 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll United Parcel Service im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 21,86 Milliarden USD abgeschlossen haben - das erwarten 19 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,22 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 3,02 Prozent gesteigert.

Die Schätzungen von 26 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,10 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,56 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 23 Analysten von durchschnittlich 90,43 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 88,64 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net