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Experten-Erwartungen

Ausblick: Wells Fargo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: Wells Fargo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Das prognostizieren Analysten für die Wells Fargo-Bilanz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Wells Fargo & Co.
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Wells Fargo wird am 14.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

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Im Schnitt gehen 20 Analysten von einem Gewinn von 1,72 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,60 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten ein Minus von 28,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 21,86 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 30,62 Milliarden USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 24 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,01 USD, gegenüber 6,26 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt 87,94 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 124,24 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
14.04.21 Wells FargoCo buy UBS AG
26.03.20 Wells FargoCo Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.07.19 Wells FargoCo Underperform Wolfe Research
29.03.19 Wells FargoCo Hold Deutsche Bank AG
02.01.19 Wells FargoCo Overweight Barclays Capital