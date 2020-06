Experten fordern zusätzliche Sicherheitsregeln für E-Tretroller

GO

Heute im Fokus

DAX im Minus -- Asiens Börsen wenig bewegt -- Volkswagen denkt wohl über Kauf von Europcar nach -- Dialog Semiconductor hebt Umsatzprognose für das 2. Quartal an -- LEG Immobilien im Fokus

Medigene kann klinische Studie zu möglicher Blutkrebstherapie starten. Dell prüft wohl Optionen für Beteiligung an VMWare. QIAGEN winkt hoher Sondergewinn durch Verkauf einer Beteiligung in den USA. Daimler: Mercedes fahren künftig mit NVIDIA-Computern. Siemens kauft britisches Startup UltraSoC. Tee-Sparte von Unilever zieht offenbar namhafte Interessenten an.