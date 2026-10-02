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Experten halten Fortbestand von Galeria für möglich

MÜNCHEN/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Handelsexperten halten unter bestimmten Bedingungen einen Fortbestand des Warenhauskette Galeria noch für möglich - trotz der vierten Insolvenz innerhalb von sechs Jahren. "40 bis 50 Standorte sind unter dem richtigen Eigentümer und mit einer klar differenzierten Positionierung fortführungsfähig - aber nicht als Vollsortimenter wie bisher", sagte der Handelsexperte Johannes Berentzen von der Beratungsgesellschaft BBE der Deutschen Presse-Agentur dpa.

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"Lokal verankerte Konzepte mit Erlebnischarakter, ergänzenden Drittpartnern und Aufenthaltsqualität haben eine Zukunft." Mittelständische Warenhäuser bewiesen das jeden Tag. Aktuell hat Galeria 83 Filialen.

Ob Galeria auch diese Insolvenz überstehe, hänge nicht am Insolvenzverwalter, "sondern an einem strategischen Investor, der wirklich transformieren will", so Berentzen weiter. "Findet sich der nicht, reden wir über eine geordnete Abwicklung."

Auch Handelsexperte Thomas Roeb von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg glaubt, dass Galeria diese Insolvenz noch überstehen kann, "vielleicht sogar noch eine weitere", erklärte er auf dpa-Anfrage. Mittelfristig ist er allerdings skeptisch: "Der Umstand, dass die zugrunde liegenden Probleme, vor allem die fehlende Attraktivität des Angebots, nicht beseitigt werden konnten, spricht für ein dauerhaftes Verschwinden des Unternehmens in den nächsten Jahren."/cr/tob/DP/jha

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