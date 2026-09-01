RENK-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten

Experten im Blick

02.09.26 18:13 Uhr

Das sind die Analysten-Einschätzungen der RENK-Aktie im vergangenen Monat.

Werte in diesem Artikel

Im vergangenen August haben 7 Experten die Aktie von RENK wie folgt eingeschätzt.

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7 Experten stufen die RENK-Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 68,43 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von RENK auf 47,01 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 75,00 EUR 59,56 19.08.2026 Deutsche Bank AG 73,00 EUR 55,30 14.08.2026 Barclays Capital 60,00 EUR 27,65 11.08.2026 Warburg Research 63,00 EUR 34,03 10.08.2026 DZ BANK - - 07.08.2026 Deutsche Bank AG 73,00 EUR 55,30 07.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 75,00 EUR 59,56 06.08.2026 Jefferies & Company Inc. 60,00 EUR 27,65 06.08.2026

Redaktion finanzen.net