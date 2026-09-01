RENK-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten
Das sind die Analysten-Einschätzungen der RENK-Aktie im vergangenen Monat.
Im vergangenen August haben 7 Experten die Aktie von RENK wie folgt eingeschätzt.
7 Experten stufen die RENK-Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 68,43 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von RENK auf 47,01 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|75,00 EUR
|59,56
|19.08.2026
|Deutsche Bank AG
|73,00 EUR
|55,30
|14.08.2026
|Barclays Capital
|60,00 EUR
|27,65
|11.08.2026
|Warburg Research
|63,00 EUR
|34,03
|10.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|07.08.2026
|Deutsche Bank AG
|73,00 EUR
|55,30
|07.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|75,00 EUR
|59,56
|06.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|60,00 EUR
|27,65
|06.08.2026
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf RENK
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RENK
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: RENK Group AG
Aktuelle RENK Aktie News
RENK Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RENK nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.08.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|RENK Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK