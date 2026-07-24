DAX 25.099 +1,4%ESt50 6.281 +1,1%MSCI World 4.789 +0,1%Top 10 Crypto 8,45 -0,9%Nas 24.976 -0,6%Bitcoin 57.285 -0,1%Euro 1,1405 +0,1%Öl 92,0 -4,9%Gold 4.088 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Experten im Fokus

Ausblick: Coca-Cola zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: Coca-Cola zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

So sehen die Prognosen der Experten für die Coca-Cola-Bilanz aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coca-Cola Co.
71.82 EUR -0.39 EUR -0.54 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Coca-Cola wird am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Werbung

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,932 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 5,91 Prozent erhöht. Damals waren 0,880 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 16 Analysten von einem Zuwachs von 3,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 13,17 Milliarden USD gegenüber 12,72 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,27 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,04 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 49,04 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 48,39 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: oneinchpunch / Shutterstock.com

Aktuelle Coca-Cola Aktie News

Werbung

Coca-Cola Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Coca-Cola nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
24.07.26 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
20.07.26 Coca-Cola Buy Deutsche Bank AG
17.07.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.07.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.05.26 Coca-Cola Overweight Barclays Capital